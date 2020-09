Quintana meeskonna arst ja füsioterapeut said öösel vahi alt vabaks

Esmaspäeval tuli uudis, et Marseille' prokuratuur on alustanud uurmist tänavusel Tour de France'il osalenud Arkea-Samsic tiimi osas, mille liikmeid kahtlustatakse dopingu tarvitamises.

Prantsusmaa meedia teatel korraldas kohalik politsei hotellis, kus Arkea-Samsicu liikmed ööbisid, möödunud kolmapäeval läbiotsimise. Väidetavalt otsiti läbi toad, kus ööbisid colombialastest profiratturid Nairo Quintana, tema vend Dayer ja Winner Anacona.

"Juhtum on endiselt pooleli. Enne, kui riigiprokuratuur saab kogutud tõendite põhjal otsuse langetada, tuleb veel teostada uurimisi ja ülekuulamisi," ütles prokurör Dominique Laurens kolmapäeva hommikul L'Equipe'ile. Tema sõnul on võimalik, et juhtumis ilmneb veel uusi arenguid.

30-aastane Nairo Quintana on võitnud kolm Tour de France'i etappi, 2013. aastal mägede ning 2013. ja 2015. aastal noorratturi arvestuse. Itaalia velotuuri üldvõitjaks krooniti Quintana 2014., Hispaania velotuuri võitjaks 2016. aastal. Tour de France'i kokkuvõttes on ta poodiumil seisnud kolmel aastal (2013, 2015, 2016).