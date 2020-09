PÜHAPÄEVAL DELFI TV-s | Koidu külas Saunapunktis toimub cylo-crossi võistlus

Starti on oodata väga tugevat Eesti profiratturite koosseisu, teiste seas asuvad joonele eelmise aasta Open sõidu võitja Markus Pajur, 2019.a. CX karikasarja üldvõitja Madis Mihkels, väga heas hoos olevad Gert Kivistik ning Rait Ärm.

Võistlus toimub 2,5 km pikkusel ringil, kus on nii looduslikke kui tehistakistusi, varasematest aastatest tuttavale rajale on lisatud sild, mis muudab positsioonivõitluse aktiivseks kohe stardist. Oodata on kuiva ja sooja ilma, mis muudab sõidu väga kiireks.

Võistluspäev algab kell 11.00 laste sõitudega 8 ja 10 aastastele, kus veidi lihtsustatud rajal sõidetakse 1 ring. Sõita saab ükskõik millise rattaga ning osavõtt on kõigile lastele tasuta. Harrastajatel on võimalus valida, kas sõita koos eliidiga Open-klassis 60 minutit või eraldi seeniorklassi stardis 40 min. Tänu paljudele toetajatele on võimalik kõiki poodiumikohti tunnustada väärikate auhindadega.

Võistluskeskuses on avatud kohvik eelmisel aastal kiidetud maitsva ja rikkaliku sooja toidu valikuga, muusikat laseb DJ Andy V ja päeva juhib Riho Järvelainen, kogu võistlusest teeb Delfi TV-s otseülekande Rockstick Productions.

Trass on pealtvaatajatele kogu pikkuses hästi jälgitav ning otseülekande pilti saab vaadata ka võistluskeskuse 15 m2 ekraanilt.

