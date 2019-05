Pruus ja Mõttus jätkasid MTB Fest mitmepäevasõidul võiduseeriat

Eilses temposõidus parimat aega näidanud Mõttus oli võitmatu ka täna. Kokku sõitsid naised täna 7 ühekilomeetrist ringi, võiduajaks seadis Haanja Rattaklubi esindav Mõttus 20.10. Vaid neli sekundit eestlanna taga saavutas teise koha leedulanna Katažina Sosna. Kolmandana ületas finišijoone venelanna Olga Smirnova (20.39).

“Tänane võistlus oli väga raske. Tempo oli algusest lõpuni peal. Eesmärk oligi teha oma sõitu ja loota, et teised tüdrukud jäävad maha. Ja enamus jäidki,” on Mõttus rahul. Juba eile medalimaitset tunda saanud Mõttus tunnistas, et võrreldes eilsega oli tänane enesetunne parem. “Eile tundus, et ei saanud selle ühe ringiga käima. Täna ka esimene ring oli natukene kange, aga igal ringil läks tõusul järjest paremaks enesetunne ja oli näha, et leedulannaga just seal see vahe kogu aeg natukene suurenes. Teadsin seda juba ette, et leedulanna näol on tegemist väga tugeva naisega ja ma ootasingi, et tema on see, kes põhilist konkurentsi pakub. Tase on siin tugev,” sõnas Mõttus.

Homse 66 km pikkuse maratondistantsi eel hindab Mõttus leedulanna šansse mõneti paremaks. “Kui leedulannaga võrrelda, siis temale võib homne rohkem sobida, kuna tema on maratonitaustaga. Aga ma üritan oma sõitu teha ja temast kinni hoida. Eks näis, äkki üllatan kõiki, et panen sellisele kõvale naisele maratonil ära,” muigab Mõttus.

Meeste võistlusel sõideti kokku 10 ühekilomeetrist ringi. Võidumees Pruus seadis tänaseks võiduajaks 24.33. Sama ajaga, kohe Pruusi taga, ületas finišijoone venelane Ivan Filatov. Kolmandana jõudis finišisse venelane Maksim Gogolev (24.58).