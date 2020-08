Prokurör selgitas, miks pole nelja "Aadrilaskmisega" seotud sportlase nime veel avalikustatud

23-st Erfurti dopinguvõrgustikuga seotud sportlastest on avalikustatud 19, kellest 11 on austerlased. Nelja sportlase nimed on jäänud saladuseks väga lihtsalt põhjusel.

"See on nii sellepärast, et veredoping polnud nende sportlaste puhul sel ajal, kui me suudame sellega tegelemist tõestada, veel karistatav," ütles prokurör Kai Gräber uudisteagentuurile DPA.

Ühest veel dopinguvõrgustikku kuulunud ratturist rääkides ütles Gräber, et tema nime avalikustamine ei tule rattamaailmale ilmselt šokina. "Enamus fakte on teada," sõnas ta.

"Ma ei tea, kas ta tiim nimetab ta Tour de France'ile või mitte," andis Gräber vihje, et tegu on ilmselt üsna nimeka meeskonna ratturiga.

Eesti sportlastest on "Aadrilaskmise" käigus vahistatud ja siiani trellide taga viibiva Saksa dopinguarsti Mark Schmidti teeneid kasutanud Andreas Veerpalu, Karel Tammjärv ja Algo Kärp.