Prantsusmaal neljanda koha saanud Karl Patrick Lauk: ilmselgelt on see pettumus

Prantsusmaal Pariisi külje all toimunud võidusõidul kuulus saarlane kaheksa mehelisse jooksikutegruppi, kuid võitu oli siiski keeruline realiseerida, sest võitnud mehe meeskonnast Roubaix'st oli lõpus ees jooksikutes kolm ratturit, kes said oma tööga hästi hakkama.

"Võit oli nagu juba olemas, aga samas siiski reaalsuses mitte. Terve sõit oli väga ründav, õnneks saime jooksikute pundi ca pool ringi enne lõppu kätte. Jalg oli päris hapu juba, kuid siiski piisav ning peale viimast tõusu ütlesin tiimikale, et lähme kindla peale ja panen finiši ära, hoidku rünnakutel silm peal ja ärgu tööd nendega tehku, kahjuks ei teinud mees midagi ja pidin ise kõigega hakkama saama. Selle segaduse peale pidin palju energiat raiskama, et asi koos püsiks. Roubaix oli nelja mehega esindatud ja ei saanud neid kuskile lasta, lõpp tundus soosiv, kuid tiimikaaslase passiivne sõit rikkus finiši ära, sest pidin liiga vara alustama, mis tõi endaga lõpus kaasa ka pisut krambitamist. Ilmselgelt on 4. koht sellises olukorras pettumus, liiga palju lollusi selle asemel, et sõit ilusaks võiduks vormistada, aga eks pean positiivne olema ja järgmistel sõitudel vead korvama," kommenteeris Lauk sõitu.

Järgmisena on plaanis Rumeenia velotuur, kuhu minnakse Eesti maanteeratturite koondisega.