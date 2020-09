Prantsusmaa politsei alustas Tour de France'il osalenud tipptiimi osas uurimist, kaks inimest on võetud vahi alla

Prokurör Dominique Laurens avaldas esmaspäeval uudisteagentuurile AFP, et Arkea-Samsicu osade liikmete osas on alustatud uurimist, sest neid kahtlustatakse dopingu tarvitamises. "Uurimine sai alguse pärast mitmete tervisetoodete, seal hulgas dopinguainete avastamist. Lisaks tuvastati üks meetod, mida võib defineerida dopinguna," sõnas Laurens.

Prantsusmaa meedia teatel korraldas kohalik politsei hotellis, kus Arkea-Samsicu liikmed ööbisid, ka möödunud kolmapäeval läbiotsimise. Väidetavalt otsiti läbi toad, kus ööbisid colombialastest profiratturid Nairo Quintana, tema vend Dayer ja Winner Anacona. Võistkonna juht Emmanuel Hubert kinnitas, et läbiotsimine toimus, kuid ei soovinud selle põhjuseid täpsustada.

Viimaste teadete kohaselt on politsei võtnud kaks inimest eeluurimise ajaks vahi alla. Le Parisieni andmetel on nendeks võistkonna arst ning üks füsioterapeut. Väljaanne lisab, et läbiotsimise käigus leiti võistkonna liikmete tubadest 100 milliliitri jagu dopinguainet ning süstlaid.

30-aastane Nairo Quintana lõpetas tänavuse Prantsusmaa velotuuri üldarvestuses 17. kohal, mis on tema karjääri halvim tulemus. Kahel korral (2013, 2015) on ta lõpetanud tuuri teisena, 2016. aastal jäi rattur kolmandaks.