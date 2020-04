Prantsusmaa eriolukorra pikenemine lükkab ka Tour de France'i automaatselt edasi

Gunnar Leheste reporter RUS

Foto: PA Pictures/Scanpix

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas eile, et suured rahvakogunemised on riigis keelatud kuni juuli keskpaigani, mis tähendab, et ka Prantsusmaa velotuur tuleb kindlasti edasi lükata.