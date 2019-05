Pidurdamatu! Martin Laas tegi Hiina profituuril grupifinišites puhta töö

Eestlasest välejalg võitis mitmepäevasõidu kuuest etapist neli, kõik mis lõppesid suure grupifinišiga.

Tänasel 6. etapil (100 km) järgnesid Laasile kreeklane Georgios Bouglas (Ningxia Sports Lottery) ja ukrainlane Andrei Kulik (Shenzhen Xidesheng Cycling).

Kokkuvõttes sai Laas 29. koha, jäädes tuuri võitnud tiimikaaslasele Cameron Piper'ile alla 31.18.

ON FIRE! 🔥@Laaasu wins the last stage of Tour of Taiyuan! It's victory nr. 4 for Martin and the 5th out of 6 for the team. Congrats, guys! What an incredible week! 👏😍 #illuminatethebike #TourofTaiyuan pic.twitter.com/nE7umRUsKX