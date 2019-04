Peeter Pruus võidutses karmides tingimustes peetud UCI maratonide seeria etapil

Pruusi võiduajaks oli neli tundi, 25 minutit ja 18 sekundit. Teise koha sai sakslane Sascha Weber (4:26.47) ja kolmas koht läks samuti Saksamaale, kui pronksmedali sai kaela Simon Schneller (4:28.39).

Vihmasajus peetud võistluse rada lühendati 103 kilomeetrilt veidi lühemaks, kuna temperatuur oli stardis alla kümne kraadi ning raja kõrgeimas kohas (1300 m üle merepinna) sadas lund. Tänu külmale ilmale algas sõit aktiivselt ning väike grupp eraldus sõidu algfaasis. Seda lõbu ei jätkunud kauaks, kuna üsna pea jätkas esiots ligi kolmekümnekesi. Alles esimesel pikemal tõusul eraldus peagrupist kaks meest, keda Pruus hakkas kolme kaaslasega jälitama.

“Lisaks vihmale oli rajal mega tuul,” rääkis Pruus peale võistlust. “Terve päev sõitsin pikkades riietes ning isegi tõusudel hakkas jahe, sest kõrgemates kohtades sadas vihma ja lume segu.”

Kui võistluse lõpuni oli jäänud 30 kilomeetrit oli Pruus tõusnud neljandale positsioonile ning vahe esimestega oli ligi kaks minutit. Eestlase soov oli kätte saada kolmanda koha mees, et pjedestaalil lõpetada ning võitmisesse Pruus esialgu ei uskunudki. “Kui olin kolmandaks tõusnud, siis jätkasin tugeva tempoga sõitmist ja ühtäkki nägin enda ees kahte ratturit ja mõtlesin ohoo! Kui nad kätte sain, siis vaatasin, et nad ei olnud väga värsked, aga mul oli tunne hea.”

Võistluse lõpuosa kulges alla tuules siledal trassil. Pruus jätkas tempo tegemist, et tagant keegi neid kätte ei saaks. “Järsku ühes kurvis vaatasin, et vahe on sees ja panin gaasi põhja,” jätkas Pruus. “Ma ei uskunud, et ma suudan võita, aga hea tunne oli esimesena üle finišijoone tulla.”

Naiste klassis võitis võistluse itaallanna Gaia Ravaioli ajaga 6:07.18.