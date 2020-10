Parandatud | USA profimeeskond vallandas ratturi sotsiaalmeedias tehtud kommentaaride pärast

"Kuigi me toetame sõnavabadust, peavad inimesed vastutama oma sõnade ja tegude eest. Kahjuks tegi Quinn Simmons sotsiaalmeedias avaldusi, mis on meie hinnangul süüdistavad, ässitavad ja kahjustavad nii tiimi, professionaalset rattasporti, fänne ja spordiala positiivset tulevikku," seisis Trek-Segafredo avalduses, kirjutab Spordipartner.ee.

Rattaajakirjanik ja kommentaator José Been kirjutas Twitteris USA presidendivalimiste teemalise postituse: "Mu kallid Ameerika sõbrad, ma loodan, et see kohutav presidendi valitsemisaeg lõppeb. Kui jälgite mind ja toetate Trumpi, võite minna. Alatu ja õudse mehe poolt hääletamiseks puuduvad vabandused." Simmons vastas Beenile musta värvi lehvitava käe emotikoniga.

Vabandame, et esialgses tekstis oli see Beeni kommentaar märgitud Simmonsi kommentaarina. Tegelikult rattur vaid vastas sellele.

Simmonsit hakati musta värvi lehvitava käe emotikoni lisamise järel süüdistama rassismis.

Simmons teatas neljapäeva õhtul saadetud pressiavalduses: "Neile, kes leiavad, et emotikoni värv on rassistlik, saan lubada, et ma ei tahtnud, et seda nii mõistetaks. Vabandan kõigi ees, kes leidsid, et see oli solvav ning kinnitan, et olen igasuguse rassismi vastu."

"Ja neile, kes minu poliitiliste vaadetega ei nõustu, ütlen, et ma ei vihka teid sellepärast. Ma palun lihtsalt teilt sama," lisas 19-aastane rattur.



Sotsiaalmeedias on tehtud juba üleskutseid, et Trek-Segafredo meeskonna juhtumi tõttu tuleks ameeriklastel selle tiimi sponsori Treki tooteid boikoteerima hakata.