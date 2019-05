Paljastus eestlastega koostööd teinud Erfurti dopingulabori järjekordne klient: patuseks osutus sakslasest maailmameister

Nüüd selgus, et patuste seas oli ka Saksamaa jalgrattur Danilo Hondo. Praeguseks 45-aastane Hondo tunnistas ARD-le antud intervjuus, et see oli tema karjääri suurim viga.

„See juhtus 2011. aastal,“ rääkis ta enda seotusest Erfurti dopingulaboriga. „See on mind kogu aeg vaevanud. See oli minu nõrkuse hetk. See oli minu elu suurim viga.“

Hondo tõdes, et tõenäoliselt saab nüüd lõpu ka tema töö Šveitsi koondise peatreenerina.

Hondo sõitis profina aastatel 1999 kuni 2014. 2002. aastal krooniti ta Saksamaa meistriks maanteesõidus. Ta on kuulunud Team Telekomi ja Team Gerolsteineri ridadesse. „Mind karistatakse nüüd mineviku pattude eest,“ sõnas Hondo.

Enne maanteele siirdumist tegi Hondo tegusid trekil. Seal krooniti ta 1994. aastal Palermos meeskondlikus jälitussõidus maailmameistriks. 1996. aastal Manchesteris teenis ta pronksmedali.

Erfurti skandaaliga on teatavasti seotud ka Eesti suusatajad Karel Tammjärv, Algo Kärp ja Andreas Veerpalu.