OTSE DELFI TV-s | Viljandis toimuvad Eesti meistrivõistlused maanteerattasõidus

„Viimati toimusid Eesti Meistrivõistlused maanteesõidus Viljandis täpselt kümme aastat tagasi. Selle ajaga on Viljandi arenenud ja tol korral kasutusel olnud ring on saanud täiustuse Viljandis südalinnas asuva Pika tänava munakivisillutisega tõusu näol. Seda Viljandi „maasikat“ saavad vallutada vanuseklassid alates juunioritest, seeniorid ja vanemad vanuseklassid jäävad sellest ilma,“ kommenteeris meistrivõistluste peakorraldaja ja Viljandi Rattaklubi esindaja Kristjan Kivistik.

„Üldiselt võib Viljandi linnaringi Eesti mõistes pidada ikka väga raskeks. Tõusumeetreid on pikemal linnaringil 123m koos kolme päris arvestatava nukiga, sh legendaarne Kõrgemäe tänav, mis on lausa 18% tõusunurgaga, sellele lisaks munakivi kattega Pika tänava tõus ning lõpetuseks Huntaugu mäe rolleriraja tõus, mis ei ole ka kindlasti kergemate killast,“ lisas Kivistik.

„Linnast väljas kulgeb maanteeratta grupisõidu ring maalilises Viljandimaa looduses, on kauneid tuulele avatud kohti, mõned väiksemad tõusud ja tõusumeetreid kokku 300. Seega ME/MU eliidi sõidul koguneb kokku 1100 tõusumeetrit 165 km kohta. Raja ülesehituses oleme silmapidanud seda, et pealtvaatajal oleks võimalikult põnev, neid kohti kus raja rattureid näha saab, on väga palju ja kindlasti saavad linnaringi tõusud olema kõige populaarsemad,“ tutvustas Kivistik rada.

EMV PROGRAMM

27. juunil VILJANDI METALL EESTI MEISTRIVÕISTLUSED MAANTEEL – ERALDISTART

28. juunil ASTRI „COFFEE RIDE“

29. juunil VILJANDI METALL EESTI MEISTRIVÕISTLUSED MAANTEEL – ÜHISSTART (NE/NU/NJ, NSPORT, NSEN 1-4, MJ, M16, M14, N14/N16)

30. juunil VILJANDI METALL EESTI MEISTRIVÕISTLUSED MAANTEEL – ÜHISSTART (MSEN1-8, MSPORT, ME/MU)