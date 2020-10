Oportunist Kangert läheb Girole tegema elu sõitu

Sedavõrd segast, kuid samal ajal võimalusterohket olukorda pole olnud Kangertil ega teistelgi ratturitel ilmselt ühegi suurtuuri eel. Kõvemad staarid sõitsid end kaks nädalat tagasi lõppenud Tour de France’il tühjaks. Kõigi laupäeval Giro d’Italia esimesel etapil startivate ratturite võistluskalender on koroonaviiruse tõttu olnud tühi ja ettevalmistus seega kaootiline. Kangerti tiim Education First läheb velotuurile liidrita. Kuid mis peamine – Kangert ise peaks olema piisavalt heas vormis, et midagi korda saata.