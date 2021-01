Operatsioonil käinud Tanel Kangert: põlve senine luuline ehitus oleks justkui hetkega asendunud väriseva tarretisega

"Olin (29. detsembril) tegemas õhtust jooksuringi värskelt sadanud lörtsiga kaetud kergliiklusteel, kui üks samm tundus käest minevat, teisel sammul sähvis põlves juba välk ja kolmandal korral sama jalga toetades peatusin momentaalselt, sest oleks nagu nähtamatu seinaga põrkunud. Midagi imelikku oli juhtunud, põlve senine luuline ehitus oleks justkui hetkega asendunud väriseva tarretisega," meenutas Kangert.

"Käega katsudes tundus, et midagi naha all liikus. “Side, kindlasti mingi ristatside ja raudselt 6 kuud puhkust, johhaidii,” käis peast läbi. Loivasin koju ja häirisin telefoni teel koheselt dr. Mihkel Mardna kodurahu. Õnneks andis põlv liikuma ja järgmisel päeval läksin omal (ühel) jalal Tallinnasse magnetuurigule. Selgus, et sidemed on tip-top ja probleemi põhjus peitus kedrest omavoliliselt irdunud kõhretükis. Tükk tuli eemaldada. 31.12 sain laksu (kuidas muudmoodi fentanüüli manustamist nimetada) anesteesiat ja tund aega pusimist ning tubli jupp 33-aastaset kõhrest leidis ennast vabadusest. Aitäh teenimast, kallis kollane luu aga minust jääd sa siia haiglasse."

Kangert lisas, et teatas operatsioonist kohe ka oma uuele tööandjale Team BikeExchange'ile (endine Mitchelton-Scott - toim.). Eestlase sõnul pole arstide prognoos kuigi hull ning jalgratturi põlv peaks korda saama. Seni on Kangert treeninud pukil, aga reedel sõitis ta Hispaaniasse Gironasse, kus ta saab esimest korda ka õues ratta selga istuda.

