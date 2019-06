Ohtlikult kukkunud Froome jääb nädalateks haiglasse, briti jaoks hooaeg läbi

Froome'ile tehti päev hiljem kaheksa tundi kestnud operatsioon. Nüüdseks on selgunud, et 34-aastane britt peab vähemalt kuueks nädalaks haiglasse jääma ja sel hooajal rohkem võistelda ei saa.

Operatsiooni läbi viinud arsti sõnul võib Froome olla koguni kuus kuud eemal igasugusest jalgrattaga sõitmisest. Kirurg Remi Philippot sõnas BBC-le, et raske on määratleda Froome'i taastusperioodi pikkust. "Peame võib-olla erinevaid vahendeid proovima. Võib juhtuda, et taastusravi ei lähe nii, nagu sooviksime."

"Chris oli täiesti ärkvel, sest soovis teada, millal ta uuesti sadulasse istuda saab," jätkas Philippot. "Profisportlased on vaimselt väga tugevad ja tahavad alati võita. Pidin tal siiski hoogu maha võtma, sest Froome soovib kiirelt tegutseda, kuid luumurdude paranemine võtab aega ja peame olema kannatlikud."

Ratta seljast kukkunud Froome'i kiirus oli õnnetuse ajal 54km/h.