Norra rattaliidu korraldatud videkonverentsil näidati võikaid pilte lapsepilastamisest

Alaliidu president Jan-Oddvar Sörnes oli parasjagu lõpusõnu lausumas, kui ekraanile häkkerite kätetöö tulemusena äärmiselt häiriv materjal ilmus.

"Kõik arvasid, et see oli šokeeriv. Inimesed, kellega me rääkinud oleme, on meile toetust avaldanud. Nad teavad, et me ei saanud selle vastu midagi teha," ütles Norra rattaliidu peasekretär Eystein The Stokstad intervjuud Dagbladet'ile.

"See on äärmiselt kahetsusväärne ning me vabandame inimeste ees, kes selle tunnistajateks pidid olema. Teatame juhtunust politseisse," ütles Norra rattaliit Facebookis.

"Õnneks me suutsime koosoleku kiiresti lõpetada ning osalejate tagasiside põhjal ei arva keegi, et see oleks meie süü olnud. See materjal oli šokeeriv ega jätnud head tunnet," lisas Sörnes.

Koosolek toimus Zoomi platvormi vahendusel. Kuigi alaliit tunnistab, et programm on häkkeritele kergesti ligipääsetav, kavatsevad nad seda oma konverentsideks edaspidigi kasutada.