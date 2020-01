Nõmmelat segab ootamatu terviseprobleem

Hispaanias Calpes viibivat Nõmmelat hakkas vahetult enne treeninglaagrit segama nimmepiirkonna vigastus. Jõusaalitreeningu järgselt läks valu ja turse sedavõrd häirivaks, et rattamees oli sunnitud tegema visiidi kohalikku haiglasse. MRT uuringu käigus tuvastati, et viga oli saanud veresoon, millest lekkis verd kudede vahele. Meditsiinilises keeles on tegu hematoomiga, teatab BalticChainCycling.

Nii on tulnud terve nädala teha treeningutes järeleandmisi, valu ja paistetus on olnud sedavõrd häirivad. „Ega muud tarka polegi teha, kui lihtsalt oodata,“ sõnab Nõmmela ise. „Külm ja kompress aitavad. Mingil hetkel peaks veri kudede vahelt ära kaduma.“

Tulenevalt tervislikust tagasilöögist on kindel, et tiim eestlast Saudi tuurile välja ei pane. Sellele järgnema pidanud Omaani tuur jääb sootuks toimumata, kuna riik on leinas. 10. jaanuaril suri Omaani kauaaegne valitseja sultan Qaboos bin Said.

Nii lükkub Nõmmela hooaja algus veebruari lõppu või koguni märtsi algusesse. Esimeseks stardiks eeldatavalt üks kahest Belgia klassikust – kas Omloop Het Nieuwsblad või Kuurne-Brüssel-Kuurne.