Neljakordne Tour de France'i võitja profispordi pahupoolest: tiimikaaslane viidi mu silme ees käeraudadega minema

Karjääri jooksul triumfeeris Armstrong mäletatavasti seitsmel järjestikusel Tour de France'il (1999-2005), ent 2012. aastal tühistati kõik tema triumfid, sest USA antidopinguagentuur (USADA) tõestas, et ameeriklane tarvitas aastaid süstemaatiliselt dopingut. Armstrong on aga kuulsaim näide dopingusportlastest rattaspordis. Aastate jooksul on veel palju profirattureid jäänud keelatud ainetega vahele.

"See on hea asi, millest rääkida, sest ma ei usu, et just paljud inimesed näevad, mis spordis toimub," rääkis Froome intervjuus britist endisele kriketimängijale Kevin Pietersenile. "Mina hakkasin profiks 2008. aastal ja arvasin, et see on hea periood. Mõtlesin, et hullumeelsed aastad on selja taga, kuid 23-aastaselt Tour de France'il osaledes sain elu suurima šoki."

"Ma ei suutnud uskuda, mis toimub. Mitmeid mehi tõmmati dopingu tõttu sõitudest maha," kirjeldas Froome elu esimesel Prantsusmaa suurtuuril kogetut. "Üks mu tiimikaaslane, kes istus bussis minu vastas, viidi käeraudadega minema. See oli tõesti silmi avav kogemus."

Froome'i hinnangul on nüüd tippsport hoopis puhtam. "Pärast seda võeti kasutusele bioloogiline pass, millel on olnud suur mõju. Nüüd ollakse kontrollidega väga ranged. Peame sõna otseses mõttes iga päev andma märku enda asukohast, et meid saaks testida. Usun, et rattasport on praegu väga heas seisus."

"Peame end siiski jätkuvalt õigustama. Sellest on juba vähemalt 15 aastat, aga ikka räägime sellest," vihjas Froome Armstrongi ajastule. "Too periood tegi meile palju kahju, aga tõesti usun, et nüüd oleme spordis uue lehekülje pööranud. Ma ei usu, et oleksin võitnud Tour de France'i neli korda, kui me poleks. Loomulikult on keeruline tegeleda negatiivsusega ja iga aasta peab vastama skeptikute samadele küsimustele, kes ei usu meie tulemustesse. Mis me teha saame? Peame lihtsalt edasi liikuma, sest teame, et teeme õiget asja. Meil pole midagi varjata."