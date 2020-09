Mullune võitja Egan Bernal katkestas Toure de France'i

23-aastane kolumblane kaotas pühapäevasel mägisel etapil Grand Colombieri tipus velotuuri liidrile Primož Roglicile üle seitsme minuti.

Pärast teisipäevast etappi oli Bernal üldarvestuses 16., liidrist maas 19 minutit.

"See pole kindlasti viis, kuidas ma tahtsin Tour de France'i lõpetada, kuid see on antud asjaolusid arvestades õige otsus," vahendab BBC Sport Bernali avaldust.

Ineose tiimist hoiab hetkel parimat kohta Ecuadori rattur Richard Carapaz, kes on üldarvestuses 14., kaotades Roglicile 17 minutit ja 23 sekundit.

Ineose tiimipealik Sir Dave Brailsford: "Langetasime sellise otsuse Egani huvides. Ta on tõeline tšempion, kes armastab võistlemist, kuid ta on ühtlasi noor sõitja, kellel on veel palju tuure ees. Tundsime, et oleks targem, kui ta selle pooleli jätaks."

Ineose tiimi ratturid on viimasest kaheksast Tour de France'ist võitnud seitse.