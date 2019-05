Mulgi rattamaratoni võitsid Martin Laas ja Merili Sirvel

Esimese naisena lõpetas üldarvestuses 90. koha saanud RR Siplased /Vitax esindaja Merili Sirvel ajaga 2:07:38.3. „Rada meeldis - oli piisavalt singleid metsa vahel, aga samas ka kruusateid. Ilm oli täna küll veidi külm ning jalad olid peale sõitu täitsa külmunud. Sõiduga jäin üldiselt rahule, kuigi tundsin, et päris head minekut täna ei olnud. Mul õnnestus siiski kohe juhtima asuda ning sain oma sõitu sõita,“ võttis Sirvel päevatöö kokku.

Teise koha saavutas naistest Rakke/Purustajad Naiskonna värvides sõitnud Maris Kaarjärv (2:14:13,4) ja kolmanda naisena veeres üle finišijoone Spordipartner Racing Girls rattur Iiris Takel (2:17:33,6). Neljanda ja viienda positsiooni hõivasid Takeli klubikaaslased Tatjana Dobolina (2:18:24,4) ja Kadri Kangur (2:23:24,6). Kuuendaks pedaalis end Fun Timez Hawaii Cyclon ridadesse kuuluv Sille Puhu (2:23:34,4).

Noorte- ja matkasõidu kiireimad olid M vabaklassis startinud Sveba-Dhaleni sõitja Raivo Nõmm (45:08,1) ja N12 arvestuses rajale läinud CFC rattur Maribel Rannala (52:12,6).

Võistkondlikus arvestuses oli täna parim Veloplusi tiim ning naiskondadest edukaim Spordipartner Racing Girls.

Korraldustiim jäi võistlusega ülimalt rahule. Suurt rõõmu tegi see, et kokku osales 19. Mulgi Rattamaratonil üle 1000 sõitja. „Meil on hea meel, et rattasõbrad on meid järjest rohkem üles leidnud ja Viljandisse kohale tulnud. Selle üle oleme väga õnnelikud,“ tõdes peakorraldaja Kristjan Kivistik.

Mulgi Rattamaraton toimub taas aasta pärast mai alguses ja siis on kõigil põhjust kohale tulla, sest ees ootab juubeliaasta – peetakse 20. Mulgi Rattamaraton. „Juubelisõit tuleb kindlasti mingi vimkaga,“ lubab Kivistik.