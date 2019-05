MTB Fest mitmepäevasõit jätkus maratoniga, võidu võttis Peeter Pruus

Naiste arvestuses teiseks tulnud Mari-Liis Mõttus tunnistas, et kuigi ta oleks soovinud võitu, võib tänase tulemusega rahule jääda. “Alguses oli plaan leedulanna sabas püsida, et võimalikult väike vahe homseks jätta. Ma arvasin juba ette, et jõuliselt on ta niivõrd palju tugevam, et vajutabki eest ära ja nii ka läks. Aga see, et vahe tuli ainult alla kolme minuti, see tuli üllatusena. Selle vahega on juba hea homme starti minna,” võttis Mõttus võistluse kokku. Homse, MTB Fest viimase etapi eel on Mõttus võitlushimuline. “Tuleb anda endast maksimum ja kõik ei ole veel kaotatud.”

Lisaks üldvõitudele anti maratonil välja auhinnad ka vahefinišite võitjatele. Küüslaugufest vahefinishi võitis Gert Jõeäär, SiS mäefinishi Peeter Pruus. hansgrohe kiirenduskilomeetri nobedaim mees oli Anti Arumägi, naistest oli väledaim kiirendaja Tatsiana Soupel (BLR).

Võistkondliku esikoha hõivas KoMo/Velopluss, parimaks naiskonnaks sõitis avaetapil end Hawaii Express naiskond.

Lisaks eliitratturitele ja tippharastajale mõeldud GP-le olid täna kavas ka 47 km pikkune Gardena maraton ja 21 km pikkune Jetoil poolmaraton. Nendel distantsidel näitasid väledaimat jalga Rene Kübar ja Matthias Mõttus.

Pere pisematele mõeldud Põltsamaa lastesõitudel olid täna teistest nobedamad Ralf Leon Rahu ja Linda Lensment.

Rahvusvaheline UCI 2. kategooria mitmepäevasõit MTB Fest saab punkti juba homme, mil sõidetakse olümpiakross (XCO). Võistlused toimuvad Kiviõli Seikluskeskuses algusega kell 11.50.