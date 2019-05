MTB Fest mitmepäevasõidu võitis Peeter Pruus

Endise maanteeratturina on Sosna alles tänavusel hooajal võtnud olümpiakrossi tõsisemalt enda ampluaasse. “Minu eesmärk on pääseda olümpiale, seetõttu olen sellel aastal rohkem hakanud keskenduma just olümpiakrossile. Mitmepäevasõidu eesmärk oli koguda võimalikult palju punkte, et saada olümpiareitingus kõrgemale ja ma olen väga rahul, et see võistlus korda läks,” lausus Sosna. Sosna saagiks MTB Fest Kiviõli võistlustelt on 80 UCI punkti.

Meestel tuli läbida seitse 4,5km pikkust ringi. Teisel ringil tabas Pruusi tehniline tõrge, mis võimaldas lähimal jälitajal Filatovil mugav vahe sisse sõita. Neljandal ringil aga õnnestus Pruusil konkurent kätte saada. Sellegipoolest oli Ivan Filatov täna tugevam (1:42.37) ja etapivõit Venemaale läks.

Tuuri üldvõidu teeninud Pruus on kokkuvõttes sooritusega rahul. “Täna oli kindlasti kõige raskem päev, tundsin, et energiat väga ei olnud. Eile sai päris kõvasti sõidetud. Üldiselt olen väga rahul. Ma täna üritasin venelasest ikka kümne küünega kinni hoida. Proovisin talle ära panna, aga ta oli ikka natukene teravam ja laskumistel oli ta veidi kiirem,” sõnas Pruus. Hoolimata Pruusi tabanud ebaõnnest, usub Pruus, et võitu poleks ta täna sellegipoolest saanud. “Mul kukkus kolm korda kett maha ja viimasel ringil ragistas käike ka. Aga ega ma ilmselt ei oleks talle ära pannud nagunii, ta oli täna teravam,” lausus Pruus. Korralduse tasemega jääb maailmas erinevaid võistlusi näinud Pruus igati rahule. “Koht on vinge, rajad on head ja korralduse kohta ei saa ka ühtegi paha sõna öelda. Ma loodan, et järgmisel aastal on väga kõvad mehed siin kohal. Sponsorid võtke kuulda, andke toetust ja teeme ära!”

Külge külje kõrval tippratturitega oli täna võimalik kõikidel huvilistel osa võtta ka Husqvarna Eesti olümpiakrossi sarja teisest etapist. Tänased võitjad vanuseklasside kaupa: M14 Matthias Mõttus, N14 Maribel Rannala, M16 Romet Pajur, N16 Eliisabet Ebras. Meeste arvestuse võitis Ivar Vaab. Seeniorite erinevate vanuseklasside võidud läksid täna Margus Malvale, Tarmo Mõttusele ja Tarmo Neemelale. Meesjuunioride võidu viis koju Joosep Mesi.

MTB Fest Estonia on Eesti ajaloo esimene UCI taseme maastikuratturite võidusõit. Tegu on UCI 2. kategooria mitmepäevasõiduga, mille raames on võimalik koguda väärtuslikke olümpiakvalifikatsiooni punkte.