Movistar üritas alatu võttega Vuelta üldvõitu saada

Pärast seda kui üldliider Primož Roglic (Jumbo-Visma) 65 km enne finišit suurde kukkumisse jäi, kiirendas Movistar eesotsas Valverdega, kirjutab Spordipartner.ee. Tõsi, 15 km pärast võeti tempo alla ja favoriidid said jälle kokku, kuid tegu oli tehtud.

"Häbiväärne," kommenteeris endine Hispaania tipprattur Joaquim Rodríguez Hispaanias registreeritud Movistari taktikat. Movistari spordidirektor Jose Luis Arrieta kostis vabandades, et neil oli juba enne starti kokku lepitud, et ründavad just selles, küljetuulega kohas.

Tänase 20. etapiga kindlustas Roglic sisuliselt Vuelta üldvõidu. Tema edu Valverde ees on enne viimast etappi juba 2.33.