MM-il esikümnesse jõudnud Kangert: olen rahul, medali võitmiseks varu ei jäänud

"Sõiduga jään rahule. Ei tunne, et oleks kuskil midagi valesti teinud või kehvasti jõudu jaotanud. Mõne sekundi oleks võinud maast leida, aga ei leidnud. Esikümme oli minu jaoks miinimumprogramm ja esikuue sekka tulek jackpot. Aga kuna kuuenda koha sai tiimikaaslane (Lawson Craddock), siis annan selle talle andeks," ütles MM-il eestlaste läbi aegade parimat individuaalset tulemust korranud Kangert.

Pronksmedalist, mis kuulus itaallasele Filippo Gannale, jäi Kangertil puudu 12,6 sekundit. Nii palju tal siiski varu polnud ja seega pole eestlasel põhjust ka pettumuseks.

"Ei olnud nii, et ühes kurvis pidurdasin liiga palju ja 12 sekundit läks kaduma. Siledal maal tähendab see tubli 150 meetrit. Tõsi, 54 kilomeetri peale pole seda palju," selgitas Kangert.

"Raja esimesel poolel panin enda kohta siledal võib-olla liiga kiire tempoga. Samas ei vajunud ma hiljem kohe ära. Tagantjärele mõtlen, et äkki oli viimase viie kilomeetri jooksul paar 500-600 meetri pikkust tõusukest, kus oleks võinud natuke veel rohkem värskust olla, aga ei olnud. 12 sekundit ei oleks need mulle tagasi andnud," lisas ta.

Eesti maanteeratturite Facebooki leht kirjutas pärast võistlust, et Kangert tegi "elu sõidu". Kas päevakangelane on hinnanguga nõus? "Täiskasvanute klassis ja tiitlivõistluste eraldistardis kindlasti. Aga arvan, et mul on veel lootust vähemalt sama häid sõite teha. Nüüd vähemalt tean, et see on võimalik," vastas ta.

Et leib tuleb Kangerti lauale klubis sõitmisest, ei saa rattur Tokyo olümpia eraldistardiks spetsiaalselt valmistuda. Ometi on ta USA tiimi EF Education Firsti ridades hakanud temposõidus viie-kuue aasta taguse ajaga sarnast taset näitama.