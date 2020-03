Mis saab tänavu Giro d'Italiast ja Tour de France`ist?

Mis saab aga Giro d'Italiast, mis algab 9. mail Budapestis ja jätkub Itaalias kolm päeva hiljem, kirjutab Spordipartner.ee. Sitsiiliast suundub ratturite karavan põhja suunas ja jõuab plaanide kohaselt 31. maiks Milanosse.

"Rattaspordile oleks kohutav, kui Giro ja Tour ära jääksid," lausus Lappartient, lisades, et Itaalia velotuuri toimumine on kahtluse all.

"Itaalia valitsuse keeld kehtib 3. aprillini, kuid kes teab, mis pärast seda juhtub," lisas ta.