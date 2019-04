Mis asju ajasid dopinguarst Mark Schmidti juures Saksamaa noorratturid?

Ajaleht palus kommentaari ka Saksamaa olümpiakomiteelt, kelle esindaja ei osanud juhtumit selgitada, kuna liidumaade alaliidud ei kuulu otseselt nende vastutusalasse.

Schmidtide praksis sai esimest korda litsentsi spordimeditsiiniliste uuringute tegemiseks juba 1990-ndate aastate lõpus. Sel ajal juhtis kliinikut veel Mark Schmidti ema üksinda. Litsentsi tuli uuendada iga nelja aasta tagant.

Viimase kümne aasta jooksul on Erfurti kliinikus tehtud kokku 403 spordimeditsiinilist uuringut jalgratturitele (220), ujujatele (138), tõstjatele (42), sulgpalluritele (2) ja ühele võimlejale. Käimasoleva dopinguskandaali valguses on Saksamaal toimunud mitmeid kohtumisi alaliitude esindajate ja lastevanemate vahel, kust on välja tulnud, et paljud sportlased käisid arsti juures ka tavalist meditsiinilist abi saamas. Neil kohtumistel pole ühtegi asitõendit kahtlastest tegevustest lauale löödud, pigem on lastevanemate suust kuuldud kliiniku kohta vaid kiidusõnu.



Schmidti kliendid Politsei on tuvastanud 21 Mark Schmidti abiga veredopingut kasutanud sportlast 8 riigist ja 5 spordialalt



Seefeldi suusatamise MM-i ajal alanud politseioperatsioon on seni tuvastanud 21 Schmidti abiga veredopingut tarvitanud sportlaste kaheksast riigist ja viielt spordialalt, nende seas ka olümpiamängudel osalenud Saksamaa kiiruisutaja. Eesti suusatajatest on skandaali segatud Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Algo Kärp.

Avalikkusele on tunnistatud, et Tammjärv ja Kärp said dopinguarsti kontakti treener Mati Alaverilt 2016. aasta suvel. Andreas Veerpalule pole Alaver enda sõnul "Mark Schmidti kontakte kunagi soovitanud". Milline on kahekordse olümpiavõitja Andrus Veerpalu seos skandaaliga, on ikka veel segane. Tammjärve sõnul oli Veerpalu toimunust teadlik.