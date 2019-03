Mille arvelt selline hüpe? Kataloonia velotuuril võetakse pikki tõuse ulmeliste kiirustega

Võrreldes konkreetsetest tõusudest üles sõitmise aegasid, viimase kuue aasta andmetega, on esiotsa mehed justkui kuuenda käigu leidnud. Senised kaks finišitõusu võeti märksa kiiremini kui eelnevatel aastatel. Vahed on lausa minutites, nagu näitavad allpool olevad säutsud.

Järsud hüpped ülesmäge kiirustes tõstatavad alati küsimärke. Vähemalt, mis puudutab jalgrattasporti. Ka Lance Armstrongi aegadel võeti tõuse üha kiiremini ja kiiremini. Suurte velotuuride läbimise keskmine kiirus kasvas ja piire ei näinud olevat. Aastaid hiljem selgus, et sõideti keelatud "kütusega".

Kataloonia velotuuril tõusis eilse võiduga liidriks Astana mägironija Miguel Angel Lopez. Tanel Kangert (EF Education First) paremate hulka ei mahu, jäädes esiotsa meestele alla enam kui 23 minutiga. Tema vormile jättis jälje märtsi esimeses pooles põetud viirushaigus.

2 mountain top finishes - Vallter 2000 and La Molina. The latter one is better climb for time gaps. It's all about seconds on Vallter 2000. 8 x Montjuic in Barcelona. Stage 5 and 6 for breakaways. Again no time-trial kilometers. pic.twitter.com/OV9EnlmayW