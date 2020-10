Mihkel Räim tuli Vuelta neljandal etapil esikümnesse, Giro d'Italial oli skandaalne päev

192 km pikkusel valdavalt allamäge kulgenud etapi võitja saatuse otsustas grupifiniš. Teravaimat jalga näitas iirlane Sam Bennett (Deceuninck–Quick-Step), kes edestas belglast Jasper Philipseni (UAE) ja Itaalia esindajat Jakub Mareczkot (CCC). Räim sai võitjaga sama aja.

Teine Vueltal osalev eestlane Martin Laas (Bora-Hansgrohe) kaotas 33 sekundit ja sai 115. koha.

Kokkuvõites säilitas liidrikoha sloveen Primož Roglic (Jumbo-Visma), kes edestab viie sekundiga iirlast Dan Martinit (Israel Start-Up Nation).

Räim on 159. kohal (+53.44) ja Laas hoiab 165. positsiooni (+58.51).

***

Giro d'Italia 19. etapi võitis tšehh Josef Cerny (CCC). Etapi pikkus oleks pidanud olema 258 km, aga ratturite protesti tõttu läbiti vaid 124 km.

Algselt oli täna kavas läbida 253 km, aga Candia Lomellina silla kokkuvarisemise tõttu tuli trass pisut ümber teha. Ratturid olid pika etapi suhtes skeptilised juba varem, aga viiekilomeetrine lisapaun osutus nende jaoks viimaseks piisaks.

Portaal Cyclingnews kirjutas, et Giro d'Italia direktor Mauro Vegni oli võistlejate peale äärmiselt vihane.

"Pean juhtunut advokaatidega arutama, sest tegu polnud ratturite poolt pealtvaatajate ja võistluse korraldajate suhtes lugupidava sammuga. Ma arvan, et protestil on tagajärjed," rääkis Vegni, aga ei täpsustanud, mida ta tagajärgede all silmas peab.

Kärbitud etapp oli enamjaolt sile. Elu tähtsaima võidu saanud Cerny edestas finišis 18 sekundiga belglast Victor Campernaetsi. Peagrupis lõpetanud Tanel Kangert (EF Education First) sai 88. koha (+11.43).

Viimasele kahele etapile läheb liidrina vastu hollandlane Wilco Kelderman (Sunweb). Tema edu austraallasest tiimikaaslase Jai Hindley ees on 12 sekundit. Britt Tao Geoghegan Hart (Ineos) jääb kolmandana maha 15 sekundit.

Kangert loovutas ühe positsiooni ja on nüüd 33. kohal (+1:46.23).