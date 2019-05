Mihkel Räim: proloogiga Tour of Estoniat ilmselt ei võida, aga kaotada võib väga palju

Kuidas hindad Eestisse tulevat Israel Cycling Academy koosseisu?

Ma arvan, et tegu on tugevama tiimiga, kui on praegu California tuuril. See juba näitab midagi. Ma tean, et näiteks Brändle (austerlane Matthias Brändle – toim.) on just proloogi osas väga motiveeritud. Teda ma veensin isiklikult Eestisse tulema. Brändle’il lõi tuluke põlema, sest ta pole mitu aastat võitnud – hakkas mõtlema, et peaks nüüd midagi tegema hakkama.

Tõenäoliselt oled sina tuuril tiimi liider? Ja eesmärk on ikka üldine paremusjärjestus, mitte etapid üksikult?

Meie eesmärk on Tour of Estonialt saada võimalikult palju UCI punkte, mida aga etappide eest üksikult väga ei saa. Seega on eesmärk saada üldkokkuvõttes etteotsa võimalikult palju mehi. Kui me Tour of Estonial väga hästi esineme, on meil võimalus UCI edetabelis teiste pro-kontinentaaltiimidega vahet vähendada. Ehk siis tegu on meie jaoks väga hea võimalusega.

Ma arvan, et finišites olen ma võib-olla tiimi liider, aga eks kõik sõltub proloogist – kui ma proloogil ennast väga ei tõesta või ees ei ole, siis tuleb kaardid ümber mängida. Eks näis, mis saama hakkab.

Tšehh Daniel Turek on teil kõva atrõõvide mees, kes on seal ka võite ära vormistanud. Kas eest ära saamine võib tema rolliks saada ka Eestimaa velotuuril?

Jah, miks mitte. Ma ei ole kindel, aga ta vist oli 2015. aastal Eestis peetud U23 EM-il kohal, seega võib ta Tartu GP rada mäletada (kontrollitud, Turek oli toona stardis – toim.). Kui tuul vähegi lubab, on meie peamine eesmärk teisel päeval grupp võimalikult katki teha. Mida rohkem meil mehi lõpuks ees on, seda lihtsam on teha selektsiooni. Lõppkokkuvõttes pole vahet, kes meist võidu vormistab. Aga jah, loodame natuke gruppi tükeldada, sest grupifinišisse jagub kiireid konkurente küll.

Kuidas mõjutab proloogi programmi lisandumine võidusõidu käiku ja sinu võimalusi?

Ma arvan, et see on väga lahe, sest siis ei hakka tuur teisel päeval pihta nullist. Mingid vahed on sees, kuigi megasuuri vahesid ilmselt ei tule. Samas võivad need mõnesekundilised vahed tähendada kokkuvõttes üsna palju. Isiklikult olen rahul ja arvan, et sprinterid on pärast proloogi niikuinii ees. Proloogiga tuuri ilmselt ei võida, aga kaotada võib väga palju.

Kas sõpradega Eesti koondisest on võimalik ka teatav koostöö või on huvid ikkagi liialt erinevad?

Loe veel

Võib-olla pärast starti paar kilomeetrit on meil samad huvid, aga hiljem võivad need natuke risti minna. Lõpuks peab siiski arvestama enda ja oma meeskonna huvidega. Samas, kui mina saan tuurilt mingeid punkte, siis need lähevad ju Eestile. MM-i ja EM-i seisukohalt on see kindlasti oluline.

23.–25. mail peetav UCI 2.1 kategooria profiratturite velotuur toob stardijoonele 15 meeskonda üle 100 ratturiga. Praeguse seisuga on enda osalemist kinnitanud kaks pro-kontinentaalmeeskonda (sh Israel Cycling Academy), seitse kontinentaalmeeskonda ja kuus rahvuskoondist. Mõistagi on kohal Eesti koondis. Lõplik nimekiri starti tulevatest ratturitest on selge 22. mai õhtuks. Rohkem infot Tour of Estonia kohta (programm, etapid, skeemid, meeskonnad jne) SIIN.