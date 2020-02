Mihkel Räim jahtis Austraalias taas etapivõitu

Kaks esikohta läksid mõlemad austraallastele klubist Mitchelton-Scottn(ajaga 1:58.38), Kaden Groves esimene ja Dion Smith ning kolmas oli hollandlane Moreno Hofland (EF Pro Cycling). Räime parimaks tulemuseks jäi velotuuril kolmas koht.

"Etapp oli lühike ja väga kiire, sisaldades 22 x 4 km pikkust ringi, kus oli ka väike tõusunukk sees, mis hakkas isegi kergelt jala peale. Plaan oli silmad lahti hoida ja kedagi jooksikute hulka sokutada, et me ei peaks taga tööd tegema, nii ka läks. Hoidsin terve päeva tiimika taha. Tõusu alustasime iga ring eest ja lasime end läbi pundi vajuda, isegi jäime pundist 50 m maha, et saaksime lõpukurve kiiremini võtta ja jõudu säästa.

Viimane ring olime kenasti koos ja eesmärk oli enne tõusunukki pundi vedamine enda peale võtta. Eks kõik tiimid mõtlesid sama ja see oli korralik kiirendusvõistlus. Üks mees meist saigi kurvi esimesena, aga teine vend pelgas veidi ja seetõttu jäime mina ja tiimikas Boivin veidi kaugele. Tõusuga keegi põhimõtteliselt kohti ei võitnud. Minu tagant tuli vahe sisse ja lendasime mõnusa hooga finishisse. Korra tekkis moment, kus kõik kahtlesid, kas alustada sprinti või ei, sest tõus oli kõigil hapniku kinni löönud.

Nägin oma võimalust ja alustasin sprinti paremal pool, aga samal hetkel keegi aimas seda ja mind suruti aedade poole. Pidin korra pidurit vajutama ja kuna tee ääres oli ca 50 cm munakivi osa, siis tõmbas ka see veel hoogu maha ja korralikku sprinti ma ei saanudki teha. Kahju, et head jalad jäid realiseerimata. Ma ei ütle, et oleksin kindlasti võitnud, aga usun, et olin poodiumikohta väärt.