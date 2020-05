Mihkel Räim heategevussõidust: mul oli niikuinii plaanis ümber Saaremaa sõita

"Mõnes mõttes on see saarlase kohus natuke midagi ära teha selle asja suhtes. Teine asi on see, et see on põnev väljakutse ka endale," tunnistas Mihkel Räim ERR-ile.

"Kuna mul oli niikuinii plaanis sellist asja teha sel aasta – lihtsalt ümber Saaremaa sõita, see on päris paljudel tegemata –, siis mõtlesin, et teen ära. Siis see lumepall hakkas kuidagi veerema, et saab seda teha heategevussõidu raames ja tänu sellele ma arvan, et sellest tuli päris vinge projekt," lisas ta.

Riho Räim sõitis kaasa pisut üle 51 kilomeetri – vorm ei ole kiita, tunnistas ta. "Ega ma endale liiga selles suhtes ei teinud, et kui ka oleks tundnud 30 km peal, et enam ei jaksa, oleks boksi keeranud," sõnas Riho Räim.

