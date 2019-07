Midagi kartmatutele! Tour de France'il püstitati kiiruserekord

Sakslane Nils Politt (Katjuša-Alpecin) sai ühel 18. etapi laskumisel kiiruseks 101,5 km/h, kirjutas portaal Bikeradar. Varem polnud ükski rattur korraldajate andmete põhjal üle 100 km/h tunnis sõitnud.

Muudel võistlustel näidatud tippmarkidest jäi Politt siiski kaugele. 2017. aasta Šveitsi velotuuril arendas prantslane Kevin Reza 135,4 km/h.

Norralane Alexander Kristoff rääkis aga Norra rahvuringhäälingule, et Omaani tuuril on ta auto tuules sõitnud koguni 146 km/h. Kõrberiigis on pikad ja sirged laskumised, Tour de France'i allamägelõigud on aga üldjuhul palistatud kurvidega.