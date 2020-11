Martin Laas: tiim jäi minuga Vueltal rahule

"Need paar päeva, kus ma lead-out-rongis pidin olema, need päevad õnnestusid mul hästi, nendel päevadel jäädi minuga rahule," rääkis Laas intervjuus ERR-ile. "Ülejäänud päevadel, kus ma vahepeal aitasin, tõin autost asju, hoidsin mehi pundi ees, siis ka nende kohta ühtki halba sõna ei öeldud. Üldjoontes jäi tiim minuga väga rahule."

Laas sai teada võimalusest suurtuuril osaleda vaid nädal enne starti. Ta asendas Tour de France'il 38. koha saanud Emanuel Buchmanni, kes otsustas halva enesetunde tõttu teisest suurtuurist loobuda. Kuigi eestlane treenis enne Vueltat valdavalt siledatel teedel, siis ei jäänud ta mägedes hätta.

"Panin end valmis kõige hullemaks, sest kui ma nägin neid profiile ja etappe, siis arvasin, et tuleb paras piin ja kannatamine, aga ütlen ausalt, et sellist hetke tuuri jooksul polnud kordagi, kui ma oleks mentaalselt murdunud või väga raske olnud, et enam ma ei taha rattaga sõita või ma ei jaksa lõpuni tulla. Minu õnneks olin alati teiste sprinteritega koos, ma ei jäänud väga palju enne maha ja sain alati suure grupiga lõpuni tulla," ütles kokkuvõttes 140ndana lõpetanud Laas.

