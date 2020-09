Martin Laas pääses Slovakkia velotuuril taas poodiumile ja sai preemiaks rohelise särgi

Viimase etapi võitis Mihkel Räime ja Norman Vahtra tiimikaaslane Rudy Barbier (Israel Start-Up Nation) ajaga 3:56.37. Teine oli kolumblane Álvaro José Hodeg (Deceuninck - Quick Step).

„Plaan oli täna veel üks etapp võita ja meil oli sprindis selleks hea võimalus. Tiimikad toetasid mind täna väga hästi ja kuigi lõpp oli väga meeleolukas, siis suutsin tiimikaaslase Jempy tagarattast kinni haarata ning tänu sellele heale positsioonile saada. 200 m enne finišit alustasin sprinti, aga põrkasin õlaga pealtvaataja käe vastu, mis oli üle aiapiiride. Kuna lõpp oli ülesmäge ja munavkividel, siis viis see intsident mu rütmist välja ning tulemuseks jäigi kolmas koht. Olen tulemuses üsna pettunud, eriti seetõttu, et lõpus veel selline ebameeldiv seik juhtus, aga samas õnnelik, et ei kukkunud. Üldiselt olen velotuuriga rahul ja õnnelik, et sain oma klubikaaslaseid raske töö eest rohelise särgiga premeerida,“ võttis Laas velotuuri kokku.

Velotuuri üldvõit läks klubi Deceuninck-Quick Step sakslasest ratturile Jannik Steimle, teine oli samuti sakslane Nico Denz (Team Sunweb) ja kolmas Shane Archbold (Deceuninck - Quick Step).

Parima eestlasena lõpetas tuuri üldkokkuvõttes Mihkel Räim (Israel Start-Up Nation) 38. kohal, Laas (BORA – hansgrohe) sai 67. ja Norman Vahtra (Israel Start-Up Nation) 88. koha.