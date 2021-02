Martin Laas alustas uut hooaega kolmanda kohaga

183.3 km pikkuse ühepäevasõidu, mis soosis eelkõige sprintereid, võitis itaallane Giacomo Nizzolo (Team Qhubeka ASSOS) ajaga 4:18:44. Teine oli prantslane Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick Step).

„Sõit oli raske, oli teada, et tuleb pundifiniš, aga lõpuringil oli väike küljetuule oht ja see tegi terve sõidu närvilisemaks. Alguses oli nagu ikka, kõik tahtsid kontrollida sõitu ja lasti jooksikute grupp eest minema. Esimene tõus võeti mõistliku tempoga, aga teises üles mäge osas tõmmati punt ribadeks, mina jäin suhteliselt pundi taha. Peale seda tõusu oli vastutuul, sealt edasi oli ainult allamäge ja sile kuni lõpuni. Tõusu otsast oli veel umbes 100 km lõpuni, lõpuks jooksis punt taas kokk," võttis Laas sõidu kokku. "Algselt oli plaan minu meeskonnakaaslase Jordi Meeusè peale sõita, mina pidin olema viimane lahtivedaja mees. Viimased 45 kilomeetrit olid väga stressirohked ja närvilised, oli palju kukkumisi, kahjuks kukkus ka Meeus 15 km enne lõppu, millega mängiti kohe olukord ümber minu peale."

"Kui aus olla, siis ega ma täna kõige paremini ei tundnud, olin ennast juba enne ka pisut ohverdanud ja ei säästnud jalga otseselt sprindi jaoks," avaldas Laas. "Lõpuks oli mul siiski piisavalt jalga ja olin peale viimast kurvi õige mehe ehk Nizzolo taga. Kui ta sprinti alustas, siis jäin natukene karpi ja kui ma oma päris sprinti sain alustada, siis oli võidurong juba läinud. Õnneks suutsin ikkagi kolmanda koha välja võluda. Samas usun, et mul oli võidujalg täna täitsa olemas ja kui oleksin parema positsiooni pealt saanud alustada, siia ma oleksin olnud võimeline ka võitma. Ebaõnn oli ka see, et minu viimasel abimehel läks umbes1,5 km enne lõppu kumm katki ehk sõidu lõpuosa olin sunnitud olema üksi ilma abimeesteta. Järgmisel korral jooksevad loodetavasti kõik pisiasjad minu kasuks kokku."

Järgmisena stardib Laas 21. veebruaril kolmandat korda peetaval velotuuril UAE TOUR, kus on võistlusjoonel ka Rein Taaramäe (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux).