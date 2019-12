Martin Laas alustas koos rattamaailma tähtedega Mallorcal uue hooaja ettevalmistust

Bora–Hansgrohe ametlik presentatsioon toimus 3. detsembril, kus tutvustati nii uut meeskonda kui uue hooaja võistluskalendrit.

"Laager on seni hästi sujunud ja varustus on väga hea. Oleks patt nuriseda, kui saab maailma parima rattaga sõita. Lisaks testimisele ja treenimisele on suur rõhk laagris läinud turundusega seonduvale (filmimised, pildistamised jne). Kui võrrelda uue klubi taset eelmisega, siis sarnane on ilmselt ainult see, et rattal on endiselt sadul ja trenni peab ikka ise tegema, et paremaks saada, kõik muu on võrreldamatu ja kordades professionaalsem. Hooaega alustan jaanuaris Austraalias velotuuril Santos Tour Down Under, veebruaris on plaanis Portugali velotuur ja kevadel on kavas mõned klassikud. Kahjuks hetkel ei ole näha, et võistluskalendrisse ka mõni Eesti rattavõistlus mahuks, aga kõik võib veel muutuda," kommenteeris Laas.