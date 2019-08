Markus Pajur võitis Tallinna rattamaratoni, Rein Taaramäe oli kolmas

Noorte ja matkasõidul osalejad läbisid Kõrvemaal 17 km ning kiireimad olid noormeestest Henri Valmsen (Viljandi Rattaklubi 1) ajaga 39.52 ja neidudest Laura Lizette Sander 39.53-ga.

Öö läbi sadanud tugev vihm muutis küll tänased rattarajad pisut pehmemaks ja tekitas sinna nii mõnegi suuremat sorti porilombi, kuid kuna hommikuks oli vihmasadu asendunud päikesepaistega, said ratturid nautida mõnusalt sooja suveilma. „Päevaga võib väga rahule jääda. Osalejate nägudest oli näha, et inimestele meeldis. Ei olnud ülemäära palav, rajad olid huvitavad ja saime hooaja lõpetuseks mõnusa sõidu,“ tõdes Tallinna Rattamaratoni peakorraldaja Raivar Vaher. „Mul on väga hea meel, et osalejate arv on kasvanud ning et ka noorte- ja matkasõidule tuli rattureid rohkem kui eelmisel aastal. Meie eesmärk ongi aina enam pakkuda jõukohaseid distantse igapäevastele rattasõitjatele ning rõõm on näha, et noorte- ja matkasõidule tullakse terve perega,“ lisas ta ning lubas: „Uuel aastal uue hooga!“

Tänane etapp tõmbas joone alla kogu Bosch Eesti Maastikurattasarjale ning nii meeste- kui naiste arvestuse parimad olid enne seda veel lahtised. Meestest saavutas napi võidu Gert Jõeäär, kes edestas Peeter Tarvist ja Taavi Kannimäed (Team Antsla). Naistest tagas tänase kolmanda kohaga sarja üldvõidu Greete Steinburg, kellele järgnesid Iiris Takel ja Maris Kaarjärv.

Aktiivseima ratturi tiitli viis ülinapi eduga Gert Jõeääre ees koju, aga Peeter Tarvis. Võistkondadest oli edukaim Veloplus ja naiskondadest Spordipartner Racing Girls.

Bosch Eesti Maastikurattasarja peakorraldaja Enno Eilo jääb tänavuse hooajaga väga rahule. „Igal etapil oli rohkem osalejaid kui möödunud aastal. Ka viimane etapp õnnestus hästi, sest esmane tagasiside on väga positiivne,“ rõõmustas ta. „Tänan kõiki osalejaid ja toetajaid, tänu kellele see võistlus suures osas sünnib!“ ütles ta lõpetuseks tänusõnad.