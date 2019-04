Maikuu toob Kiviõlisse UCI 2. kategooria maastikuratta võidusõidu

Kui kaks esimest ja neljas etapp on mõeldud vaid litsentsiga ratturitele, siis laupäevasel etapil saavad kaasa lüüa ka teised. Antud võistlus annab ka eestlastele võimaluse koguda vajalikke reitingupunkte olümpiamängude kvalifikatsiooni täitmiseks.

Ürituse peakorraldaja Allar Tõnissaare sõnul on võistluste ellukutsumise peamine põhjus võimaldada meie sportlastel saada nö koduraja eelis olümpiaks oluliste reitingupunktide kogumisel. “Koduseinte toel ja radadel on meil suurem võimalus koguda olümpiamängude kvalifikatsioonipunkte. Seda enam, et siin saame välja panna kõik võistlejad, kes Eestis olemas on,” lausus Tõnissaar.

Nimelt saab maastikurattasõidus OM kvalifikatsioonipunkte koguda riiklike arvestuste järgi, mitte ei kogu kvalifikatsioonipunkte inimene personaalselt. Kokku pääseb olümpiamängudele 21 riiki, kusjuures arvesse lähevad vaid iga riigi kolme parima sportlase tulemused. “Eesti nõrkus on olnud see, et meil on üks-kaks tugevat sõitjat, kellest üksi on aga vähe, et sinna hulka mahtuda. Seetõttu olemegi loonud tugeva tasemega rahvusvahelise võistluse, et anda eestlastele võimalus ka koduradadelt väärtuslikke punkte koguda. Tahaksime väga vältida olukorda, mil näiteks Martin Loo ei saa olümpiale pelgalt seetõttu, et meie riigil pole täna veel piisavalt palju UCI kategooria välisvõistlustel sõitvaid rattureid,” selgitas Tõnissaar.

Hetkel asetseb Eesti reitingutabelis naiste arvestuses 26. ja meeste arvestuses 29. kohal. Punkte loetakse kokku kahel mängudele eelneval hooajal. Esimene voor läheb lukku 15.05.2019, lõplikud punktitabelid selguvad 15.05.2020.