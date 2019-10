Madis Mihkels on Euroopa parimate noorsportlaste seas neljas

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa sõnul näitab Mihkelsi valimine Euroopa parimate hulka Eesti noortesporti laiemas kontekstis. „Euroopas viie hulka pääsemine on kõva saavutus, kõik viis nominenti olid silmapaistvate tulemustega ning osad juba ka täiskasvanute konkurentsis väga edukad. Nii mõeldes on see hinnang tervele noortespordi seisule Eestis. Nagu öeldakse – kui on vaja trenni teha, siis on see sportlase ja treeneri töö, aga kui tulevad võidud ja äramärkimised, siis on need kõigi omad. Soovin Madisele ja tema tiimile meelekindlust ja jõudu uute eesmärkide püüdmisel,“ ütles Sõõrumaa.

Euroopa olümpiakomiteed esitasid Nurowski auhinnale 23 kandidaati, kelle seast valiti välja viis nominenti, kõik vähemalt kahekordsed noorte olümpiavõistluste medalistid. Nende seas ka 16-aastane Madis Mihkels, kes võitis tänavusel Euroopa noorte olümpiafestivalil koguni kaks kuldmedalit - ta triumfeeris nii grupisõidus kui ka eraldistardis. Varasemalt on Eesti meesratturid suutnud Euroopa noorte olümpiafestivalidelt teenida kokku kaks pronksi - Tanel Kangert 2003. aastal ja Gleb Karpenko 2017. aastal, mõlemad eraldistardist.

Lõpliku järjestuse ja võitja otsustas Euroopa Olümpiakomitee üldkogu, kelle ees esinesid kõik nominendid ka ennast tutvustava ettekandega. Auhindade üleandmine toimus 26. oktoobril Varssavis suurejoonelisel galaõhtul, millest võttis 1700 külalise seas osa ka Rahvusvahelise Olümpiakomitee president Thomas Bach.

Piotr Nurowski auhinna laureaadiks nimetati Ukraina kõrgushüppaja Yaroslava Mahuchikh, kes võitis äsja Dohas peetud kergejõustiku maailmameistrivõistlustel hõbemedali ning oli eelnevalt 2018 sügisel teeninud Buenos Aireses peetud noorte olümpiamängudelt kulla ja aasta varem kuldmedali ka Euroopa noorte olümpiafestivalilt Györis.