Maastikurattasõidus selgusid Eesti meistrid

Meestest sõitis end Eesti meistriks juba kolmandat aastat järjest Peeter Pruus (Torpado Südtirol) ajaga 02:38:17.6. Teisena lõpetas Gert Jõeäär (Veloplus) lõpuajaga 02:40:41.0 ja kolmandana ületas finišijoone Peeter Tarvis (Veloplus) ajaga 02:41:00.8. Esikuuikusse sõitsid end ka Josten Vaidem (Fixus) 02:41:12.8, Toomas Lepik (Astro Baltics) 02:42:27.6 ja Martin Loo 02:42:38.7.

„Ei olnud endas üldse kindel, aga üritasin kohe alguses tempot peal hoida. Emumäele jõudes panin kohe gaasi põhja ning saime Gerdiga kahekesi minema. Vahepunkti jõudes oli Gert väikese vahega maas, järgmisel pikal tõusul jätsin ta aga põhimõtteliselt maha. Korra kahtlesin selles, kuna kiired osad olid tulemas ning ei teadnud, mis siis saama hakkab. Aga hoidsin peal nii palju, kui oli,“ kirjeldas sõitu kolmekordne Eesti meister Peeter Pruus. „Rada oli kindlasti aeglasem, kui ta oleks kuivaga olnud. Aga vihm tegi jälle raja tunduvalt raskemaks. Mullastel ja metsateedel ei veere üldse, tunne on selline, et üldse ei liigukski. Üldkokkuvõttes olen ikka väga läbi omadega,“ sõnas Pruus, kes on tänase tulemusega väga rahul.

Naistest krooniti veenva edumaaga meistriks Mari-Liis Mõttus (Haanja Rattaklubi) lõpuajaga 03:02:03.8. Teise koha hõivas Janelle Uibokand (Sportland Bottecchia Team), ületades finišijoone ajaga 03:08:40.1 ning kolmandaks tuli Greete Steinburg (Spordiklubi Rakke Naiskond) ajaga 03:10:43.9. Nendele järgnesid Mae Lang (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi) ajaga 03:17:00.1, Maaris Meier (Miranda Factory Team) 03:17:52.1 ja Merilin Metsalu (A&T Sport Aducco) 03:18:43.1.

Juba hea sõiduga alustanud Mari-Liis Mõttus sõnas, et maratonil ei saa kunagi kindel olla, milliseks sõit kujuneb. „Juba 10 km enne lõppu oli aga tunne, et vist tuleb võit koju. Ega ma poleks seda ilma meesteta ära teinud. Meil oli selline mõnus punt koos, tegime omavahel tööd. Isegi vahepeal sattusin sinna ette, et tööd teha. Arvan, et täitsa üksi oleks vast natuke keeruline olnud,“ lausus Mõttus, kes plaanib praeguse seisuga oktoobris Tšehhis maailmakarika etappidel ja Leogangis MM-l osaleda.

48 km pikkuse põhisõidu parimaks sõitis end meestest Taavi Kannimäe (Team Antsla) lõpuajaga 02:00:29.6. Teise koha sõitis välja meeskonnakaaslane Viljar Kannimäe (Team Antsla) ajaga 02:00:50.0. Kolmandana ületas finišijoone Lauri Tamm (Veloplus) 02:02:12.9.

Naistest võidutses põhisõidus Maris Kaarjärv (Spordiklubi Rakke Naiskond) lõpuajaga 02:23:04.5. Teise koha hõivas Krista Karing (RedBike Naised) ajaga 02:34:27.9 ja kolmandana lõpetas Õnne-Liina Jakobson (MTÜ Spordiselts) ajaga 02:34:58.7.

Noorte- ja matkasõidu 19 km raja läbisid kõige kiiremini Matthias Mõttus (Haanja Rattaklubi) ajaga 00:48:13.8 ja Annabrit Prants (Spordipartner Racing Girls) 00:54:12.9. Sarja liidritena jätkavad tänased võitjad.

Bosch Eesti Maastikurattasarja üldliidriks tõusis täna meeste arvestuses Peeter Pruus ja naiste seas Janelle Uibokand. Võistkondlikult asub juhtpositsioonil Veloplus ja naiskondadest Spordiklubi Rakke Naiskond.

Juba 20 aastat Rakke Rattamaratoni peakorraldaja ja rajameister olnud Enno Eilo sõnul võib juubelisõitu igati õnnestunuks lugeda. „Eks riigi meistrivõistluste korraldamine ole suur au ning juubeli tähistamiseks igati soliidne võimalus. Eriti suur rõõm oli näha, et tänane ilus suveilm meelitas rajale nii suure hulga rattureid ja pealtvaatajaid. Ka raja osas võime igati rahule jääda - kui 48 km rada oli sõitjatele enam-vähem tuttav, siis XXL oma pakkus kindlasti uusi väljakutseid,“ rõõmustas Eilo.

Järgmine Bosch Eesti Maastikusarja etapp peetakse juba nädala pärast 2. augustil, kui toimub 20. Mulgi Rattamaraton.