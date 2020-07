Maastikurattasari alustab maratonide hooaega esinduslikult - stardis kogu Eesti paremik

Põhisõidule on registreerunud üle 600 ratturi, kelle hulgas tulevad stardijoonele valitsev Eesti rattamaratonide meister Peeter Pruus (Torpado SüdTirol) ja Eesti olümpiakrossi meister Martin Loo. Neile pakuvad tugevat konkurentsi kahel eelmisel hooajal kogu sarja võitnud Gert Jõeäär (Veloplus) ja suurepärast minekut näidanud Peeter Tarvis (Veloplus). Stardis on ka üle-eelmise hooaja Rakvere rattamaratoni võitja Kirill Tarassov (Sportland Bottecchia Team) ning tihti üllatav Team Ansla rattur Taavi Kannimäe.

Ka naiste seltskond on esinduslik: stardijoonele tulevad valitsev Eesti rattamaratonide meister ja sarja viiekordne võitja Greete Steinburg (Spordiklubi Rakke Naiskond), Janelle Uibokand (Sportland Bottecchia Team), Merili Sirvel (RR Siplased / VITAX), Maris Kaarjärv (Spordiklubi Rakke Naiskond) ja Iiris Takel (Spordipartner Racing Girls).

Stardijoonel kogu Eesti paremik

„Seoses Covid-19 viirusest tingitud eriolukorraga lükkus meie hooaja algus küll edasi, kuid seda suurem on meie heameel, et hooaeg alustab nii esinduslikult ja praktiliselt kogu Eesti paremik on stardijoonel," lausus Bosch Eesti Maastikurattasarja peakorraldaja Enno Eilo. Ta lisas, et huvi sarja vastu ratturite seas aina kasvab ning võistlustele registreerujaid lisandub iga päev. „On näha, et inimesed on pikalt sarja algust oodanud ning valmis oma rattavormi näitama," rõõmustas Eilo.

51 km pikkune põhisõit saab alguse Rakvere kesklinnast Kastani puiesteelt südapäeval ja esimesed ratturid peaksid eelduste kohaselt finišeerima 13.40 paiku.

Poolmaratoni 19 km distantsile stardib 150 ratturit. Noorratturid ihkavad kõik oma vanuseklassides võimalikult kõrget kohta välja sõita. Nende tuules lähevad aga ka rajale täiskasvanud, kelle eesmärk ei ole esimesena finišisse jõuda, vaid veeta mõnus pingutus heas seltskonnas Rakvere linna ümbritsevatel jalgrattaradadel.

Maratonile saab ennast kirja panna veel võistluspäeval võistluskeskuses Rakvere Spordihoones vahemikus kell 9.00 kuni 11.30.

Tasuta lastesõidud kuni 10aastastele tulevikuratturitele algavad kell 12.30 ja lastesõitudeks kirjapanek kestab 9.00 kuni 12.00.