Maaris Meierist sai Eesti esimene mägiratturist naisproff

"Läks aastaid, aga näe tuli ka minu aeg profileiba süüa, olles väikse turuga riigist, ei ole see kerge isegi meessõitjatele, et lepingut sõlmida," kirjutab Meier.

"Ennekõike tahan ma tänada oma kõiki toetajaid ja pöidlahoidjaid, kes kõik need aastad on minuga olnud ja minule kaasa elanud - nii tõusudel kui mõõnadel [...] Mitte nüüd seda, et nüüd kõik mu mured on läinud ja elu kui lill, aga miskit verstaposti ja ajaloolist olen jälle oma karjääris saavutanud, mis taaskord annab jõudu, et elada elu, mis ei ole tavaliste killast."

Meier teeb uue tiimi eest avastardi 13.-15. veebruarini Hispaanias peetaval Mediterranean Epicul.