Maailmameister vahetas klubi

37-aastane Belgia rattur kinnitas, et teda on veel vara maha kanda, kirjutab Spordipartner.ee.

"Tahan jätkuvalt võistelda, selles ei ole kahtlust," lausus Gilbert. "Kui sain aru, et mul oli praeguse tiimiga võimalus lepingut pikendada vaid aasta võrra, mõistsin, et vajan muutusi. Lotto-Soudal näitas suurimat huvi," jätkas Gilbert, kes loodab uues klubis tõusta klassikute liidriks.