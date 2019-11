Maailmameister pühendas võidu sel nädalal surnud vanaisale

Viimase ringi viimasel kilomeetril tegi van der Poel MK-sarja üldliidri Eli Iserbytiga (Pauwels Sauzen-Bingoal) väikese, ent võiduks piisava vahe sisse, kirjutab Spordipartner.ee.

Esimest korda sel hooajal MK-etapil osalenud ja kolmandast reast startinud van der Poel pühendas võidu sel nädalal surnud vanaisale, kaheksa korda Tour de France'il esikolmikusse jõudnud Raymond Poulidorile.

"See oli raske ja emotsionaalne nädal ning seetõttu on võit väga eriline," lausus van der Poel. "Tahtsin nii väga võita vanaisa auks, kuid samuti on Tabor minu jaoks eriline koht."