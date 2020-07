Maailma üks kuulsamaid rattureid vahetab klubi

Vos tuli maantee grupisõidus Londoni olümpiavõitjaks ja maailmameistrivõistlustel on ta võitnud kolm kulda ning ühtlasi on 33-aastane naine kolmekordne Giro d'Italia võitja, kirjutab Spordipartner.ee.

Cyclo-crossis on Vos tulnud seitse ja trekil kaks korda ilmameistriks. Viimased kaks aastat on Vos esindanud CCC-Liv naiskonda. Mullu saavutas Vos 19 esikohta, tänavu on ta startinud ühel võidusõidul.