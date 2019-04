Lõiv võidutses Hispaanias, Loo taastub külmetushaigusest

Ühe tunni, 36 minuti ja kaheksa sekundiga lõpetanud Lõiv edestas lähimaid konkurente Rocio del Alba Garcia Martinezi ja Lara Lois Garciat vastavalt 1.47 ja 4.34-ga.

“Algselt ma sel sõidul võistelda ei plaaninud, ent see oli hea võimalus uue rattaga harjuda ja ühtlasi kaitsta liidrisärki. Kuna mul ei olnud alguses enesetunne kõige parem, siis madal tempo sobis,” rääkis Lõiv peale võistlust. Ligemale 25-kraadiga peetud sõidul oli eestlannal ka veidi õnne. “Teise ringi lõpus kaotasin Rociole umbes 30 sekundiga, ent seejärel lõhkus ta rehvi ning sain ta kiiresti kätte. Peale seda tegin oma sõitu ning mul on hea meel, et võitsin hooaja esimese rahvusvahelise kategooriaga võistluse.”

Eesti läbi aegade edukaim meesmaastikurattur Martin Loo sai Itaalias UCI kõrgeima tasemega võistlusel Marlene Südtirol Sunshine Race 23. koha.

Itaalia karikasarja arvestuses toimunud HC kategooriaga sõidu võitis Stephane Tempier ajaga 1:20.53. Jordan Sarrou kaotas talle 18 ja Luca Braidot 32 sekundiga. Loo lõpetas 23. positsioonil, kaotades võitjale nelja minuti ja 50 sekundiga.

“Peale eelmisel nädalal põetud külmetushaigust ei olnud koht kehv,” kommenteeris Loo tulemust. "Sõidu esimene pool oli raske ja minu jaoks veel liiga kiire, kuid teine pool distantsist läks paremini ning hakkasin iga ringiga kohta parandama."