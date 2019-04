Lõiv ja Pruus jätkavad maastikurattatuuril Hispaanias teise koha kursil

63-kilomeetrisel kolmandal etapil oli päeva kiireim Aleksei Medvedev, kes alistas põnevas finišiheitluses Jose Diase ja Hans Beckingi. Pruus jõudis finišisse kaheksandal kohal, kaotust võitjale kogunes 1.13.

Naiste klassis nägi põnevat duelli Eva Lechneri ja Janika Lõivu vahel. Seekord jäi kolmandat etappi järjest peale Lechner, kelle lõpuajaks kujunes 3:06.36. Kolmanda koha sai Michalina Ziolkowska ajaga 3:10.46.

“Täna oli tunne oluliselt parem kui eile, kuid stardist sain kehvasti minema. Olin ise uimane. Esimesed 15 kilomeetrit oli sõit laugelt mööda kruusateid ülesmäge. Suutsin suuremast pundist maha jääda, milles sõitsid ka Eva ja Elena. Eva eksis aga esimesel tehnilisel laskumisel ning ma jõudsin grupile järele,” rääkis Lõiv peale võistlust. “Sõidu keskel hoidsin mina tempot ning viimased 15 kilomeetrit Eva. 500 meetrit enne finišit oli veel väike tõusu, kus Eva sai kolmesekundilise vahe sisse ja niimoodi sõitsime lõpuni välja.”

Peale kolme etappi juhib mitmepäevasõitu meeste arvestuses Becking, kelle edu Pruusi ees on 1.23 ja Diase ees 2.11. Naiste klassis hoiab liidrisärki enda seljas Lechner. Lõiv kaotab itaallannale 3.40. Kolmandal kohal on Elena Gaddoni.

Pühapäeval sõidetakse tuuri viimane, 36-kilomeetrine etapp.