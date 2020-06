Lance Armstrong andis poja ning dopinguga seoses üllatava vastuse

Luke Armstrong mängib ameerika jalgpalli USA-s Rice'i Ülikoolis.

"Olen alati tundnud, et kindla eesmärgi nimel reaalselt töötamine on parem, kui otsetee valimine," rääkis Luke ESPN-i kaheosalises dokumentaalsarjas, mis keskendus Lance Armstrongi karjäärile. "Lisaks arvan, et kui peaksin kunagi sellist teed pidi minema ning vahele jääma, siis arvavad kõik, et olen täpselt nagu oma isa."

Dokumentaalis küsiti ka Lance Armstrongilt, kuidas ta reageeriks olukorrale, kui poeg sooviks dopingut tarvitada. "Kui Luke tuleks ülikoolisportlasena minu juurde ning ütleks, et tahaks seda proovida, siis vastaksin, et tegu on halva ideega. Vestlus võib kujuneda aga teistsuguseks, kui tegu oleks NFL-iga. Praegusel hetkel tema elus ja karjääris poleks see siiski väärt seda."

Nimelt on NFL-is dopingureeglite rikkumisel karistused võrdlemisi leebed. Esimese rikkumise korral ootab sportlast tavaliselt ees vaid neljamänguline võistluskeeld.