Läbi okastraadi võssa kukkunud Eesti rattur suutis Türgis võita: see oli ebareaalne mudamöll

Teisele kohale sõitis ennast kohalik rattur Onur Balkan ja kolmas oli Shakir Adilov (Kasahstan).

„Stardis oli suhteliselt vähe mehi, ligi 40 meest, lõpetas vaid 20 ratturit. Terve öö oli vihma sadanud, mis tegi raja päris hulluks. Sõit algas kenasti ja kuni esimese tõusuni olime kuuekesi eest ära, pärast seda hakkas ebareaalne mudamöll peale," kirjeldas Pruus sõitu.

"Esimesed laskumised sai küll veel rattaga sõita, aga tavapärast kontrolli ratta üle enam polnud. Kui jõudsin juba järgmisele laskumisele, siis olid mõlemad rattad muda/savi tõttu blokeeritud ja pidin alla kõndima ning proovisin lihtsalt kuidagi liikuda. Siis kõndisime alla ja proovisin liikuda. Ratta puhastamine toimus puupulkade ja kätega, et üldse ratas liikuma saada. Sealt laskumisest saingi juba üksi minema, sest suutsin ratta enamvähem kiirelt mudast puhtaks saada. Järgmisel tõusul kordus sama, ratas oli tavapäraselt vähemalt kaks korda raskem ja muda oli juba igal pool ning kleepus vastikult,“ meenutas ta.

„Seisin ja liikusin vaheldumisi ja samal ajal puudus mul igasugune ülevaade rajal toimuvast ja vahedest teiste sõitjatega. Muidu pidi võidusõidul olema kolm 30 km pikkust ringi. Laskumised olid ikka väga hullud ja asi oli rattasõidust juba üsna kaugel. Kuidagi leidsin vett, kus sain oma ratas lõpuks puhastada, et saaksin üldse liikuma. Seejärel tuli üks kiirem laskumine, mis algus kruusaga, aga läks mudasek üle, mistõttu kaotasin kontrolli ratta üle ja lendasin läbi oksatraadi võssa. Õnneks oli tegemist õnneliku õnnetusega, sest ise jäin terveks, rebenesid vaid mu riided.

Sealt edasi kulgesin joogipunkti, mis oli juba õnneks asfaldi peal. Seal sain juba ka korraldajatelt teada, et trassi muudeti lühemaks, mis oli ilmselgelt ainuõige otsus. Sealt suundusin otse finišisse ja selgus, et olin esimene lõpetaja. Enamik rattureid loobus ja tuli rajalt maha, ajalimiidis lõpetas 7 ratturit. Võin julgelt väita, et tegemist oli minu elu kõige ekstreemsema sõiduga. Liikumise aeg näitas 4 tundi ja 6 minutit, aga lõppaeg näitas 4:26.26 ehk 20 minutit läks kuhugi mujale. Hooaja lõpust ja puhkusest lahutab mind vaid üks võidusõit,“ võttis Pruus sõidu kokku.