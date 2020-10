KUULA | Vueltal korraga joonel kaks debütanti. Kas mõlemale "Viimane Tants" või tuleb midagi ilusat?

Kui Mihkel Räim teadis juba varasemalt aimata, et Vuelta võib plaanidesse mahtuda, siis Martin Laas sai suurtuurile minekust teada nädalapäevad enne tuuri algust. Naljatades võib öelda, et suurtuurile otse seenemetsast. Laas oli kodus ja valmistus Belgia ühepäevasõitudeks kui äkki sadas selga välk selgest taevast. Eestlane võeti sprinterite rongi, mis peab finišite eel suurepärasele positsioonile viima tiimi liidri Pascal Ackermanni.

Kui Laas peab pigem aitama, siis Räim võib saada võimaluse enda peale sõita, vähemalt osadel etappidel. Plaan on peas paigas, eks lähinädalad näitavad, kuidas see plaan õnnestub ka ellu viia. Kas jalgu on või ei ole?

Räägime saates ka mõlema mehe lepingutest, sest nii Laasil kui Räimel on praeguse seisuga töökoht olemas hooaja lõpuni. Mis saab edasi ja kui palju võib tulevikku mõjutada Vueltal toimuv? Vestlust veab Ivar Jurtšenko.

Kuula saadet: